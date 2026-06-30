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Şırnak'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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