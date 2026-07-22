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Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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