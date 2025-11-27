Haberler

Denizde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
İstanbul'da Silivri sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Silivri sahilinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.
  • Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirildi.
  • Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.

İstanbul'da Silivri sahilindeki vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyindeki cesedi fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
