Silivri'de iki farklı otluk alanda çıkan yangında 300 dönüm arazi zarar gördü

SİLİVRİ'de iki farklı otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 300 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kurfallı Mahallesi'nde bulunan iki farklı otluk alanda meydana geldi. Otluk alanlardan henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaklaşık 300 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı