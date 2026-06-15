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Silivri'de 2 katlı villada çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de 2 katlı villada çıkan yangın söndürüldü
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Silivri'de 2 katlı bir villada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yan villanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'de 2 katlı villadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki villanın çatısına sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çalışmalar sırasında 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Boy Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı villadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki villanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çalışmalar sırasında 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Kullanılamaz hale gelen villada çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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