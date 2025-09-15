Haberler

Silivri'de Trafik Kazası: 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul'un Silivri ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Veysel Kırklangıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Silivri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy arasındaki Büyükçavuşlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Kırlangıç'a, F.M. yönetimindeki 39 AEM 888 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Kırlangıç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırlangıç'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Kırlangıç'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gözaltına alınan F.M.'nin otomobilini yeni aldığı ve İstanbul'dan Kırklareli'ne gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
