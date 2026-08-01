Haberler

Silivri'de tırın dorsesinde 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Silivri'de tırın dorsesinde 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de bir tırın dorsesinde 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Silivri'de bir tırın dorsesinde 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri'de bir tıra operasyon düzenlendi.

Tırın dorsesinde yapılan aramada 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalanma anları
Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı

Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı
Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendisine dava açtığını açıkladı

Aralarındaki savaş büyüyor! Acun'dan Yıldırım'ı çılgına çeviren hamle
İstanbullular dikkat! Bugün başladı, 14 gün boyunca bu yollar kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bugün başladı, 14 gün boyunca bu yollar kapalı
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti