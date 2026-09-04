Silivri'de Otluk Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü
Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Alevler, yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü; ancak bölgedeki bir baraka zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın çevrede bulunan evlere sıçramazken alanda bulunan bir baraka zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı