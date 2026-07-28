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Silivri'de otluk alandaki yangın çiftlik evine sıçradı

Silivri'de otluk alandaki yangın çiftlik evine sıçradı
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Silivri Değirmenköy'de otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir çiftlik evine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı ve ağaçlar hasar gördü; çıkış nedeni araştırılıyor.

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evine sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki çiftlik evine sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki kişiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çiftlik evinin çatısı ile ağaçlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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