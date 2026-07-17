İstanbul'da aracıyla ezdiği sahipsiz köpeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Silivri'de aracıyla ezdiği sahipsiz köpeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla sahipsiz hayvanların üzerine sürdüğü, bir köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sürücü A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yol üzerindeki köpeği aracıyla ezen sürücünün yoluna devam ettiği görülüyor.