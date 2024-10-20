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Silivri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Silivri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Silivri'de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda, 2 kilogram bandrolsüz tütün ve 5 bin 120 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalatı ve satışıyla ilgili çalışma kapsamında Alibey Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 2 kilogram bandrolsüz açık tütün ile 5 bin 120 dolu makaron ele geçirildi, iş yerindeki İ.S. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

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