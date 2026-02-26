Haberler

Silivri'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Silivri'de bir kozmetik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yaşanan olayda çevre ilçelerden çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
