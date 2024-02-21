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Silivri'de direğe çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen 34 L 4343 plakalı otomobilin sürücüsü Onur O, Selimpaşa Mahallesi Altınkök Caddesi'ne giriş yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Direğe çarpan araç takla atarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Silivri'de direğe çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen 34 L 4343 plakalı otomobilin sürücüsü Onur O, Selimpaşa Mahallesi Altınkök Caddesi'ne giriş yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti.

Direğe çarpan araç takla atarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selimpaşa İstanbul Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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