Silivri'de hurdaların depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

SİLİVRİ'de çöp ve hurdaların depolandığı alanda yangın çıktı. Aynı alanda 3'ncü kez çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde bulunan çöp ve hurdaların bulunduğu alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Öte yandan aynı alanda 24 saat içerisinde 3'ncü kez yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı