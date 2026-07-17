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Silivri'de çiftlikte yangın; bahçedeki odunluk küle döndü

Silivri'de çiftlikte yangın; bahçedeki odunluk küle döndü
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Silivri Çayırdere Mahallesi'ndeki bir çiftlikte odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında odunluk ve kulübe küle döndü.

Silivri'de bir çiftlik bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında odunlukla birlikte bahçedeki kulübe küle döndü.

Yangın, Silivri'nin Çayırdere Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftliğin bahçesindeki odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu odunluk tamamen kullanılamaz hale gelirken, bahçede bulunan kulübe ve çeşitli eşyalar da zarar gördü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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