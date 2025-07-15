Silivri'de Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Silivri'de Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Arazi Zarar Gördü
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Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dönüm arazinin zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, –SİLİVRİ'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi Lütfü Vardar Caddesi'ndeki tarlada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim alanına doğru ilerlerken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 30 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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