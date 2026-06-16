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Silivri'de Belediye Başkan Vekili seçimi 20 Haziran'da yapılacak

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanmasının ardından, yeni başkan vekilini seçmek üzere belediye meclisi 20 Haziran 2026'da toplanacak.

İstanbul Valiliği, Silivri İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma" ve "malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklandığı belirtildi.

Balcıoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Silivri İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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