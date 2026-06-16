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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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