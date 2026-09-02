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Silivri'de gemi çarpışmasında radar görüntüleri ortaya çıktı

Silivri'de gemi çarpışmasında radar görüntüleri ortaya çıktı
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SİLİVRİ açıklarında çarpışan Türk bayraklı Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemilerin kaza öncesindeki güzergahları ve manevraları radar görüntülerine yansıdı.

SİLİVRİ açıklarında çarpışan Türk bayraklı Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemilerin kaza öncesindeki güzergahları ve manevraları radar görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Alsu isimli geminin kaza öncesinde manevra yaptığı görüldü.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemi takip sisteminden elde edilen radar görüntülerinde iki geminin kaza öncesindeki güzergahları ve hareketleri yer aldı. Görüntülerde, Alsu isimli geminin kaza öncesinde manevra yaptığı görülürken, iki geminin birbirlerine doğru ilerlediği anlar da radar izlerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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