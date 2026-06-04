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Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki araçta oturan kişi yaralandı

Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki araçta oturan kişi yaralandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu araçta oturan Ayşe G. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki araçta oturan kişi yaralandı.

Mehmet M'nin kullandığı 33 AZR 15 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda park halindeki 33 K 5449 plakalı otomobile çarptı.

Kazada park halindeki araçta oturan Ayşe G. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Mehmet M. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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