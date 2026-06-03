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Mersin'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 21 yaşındaki Feyza Nur Uğuz hayatını kaybetti, babası Kuddusi Uğuz ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Pelin K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz (21) motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feyza Nur Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine giden Uğuz'un yakınları gözyaşı döktü.

Otomobil sürücüsü Pelin K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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