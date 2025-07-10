Silifke'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak etkinliğe katılanlarla sohbet etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Silifke Belediyesince Anıt Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşlarla sohbet etti.

Turgut, muharrem ayının toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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