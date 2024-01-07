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Silifke'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı

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MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke'de fuhşa zorlama, aracılık ve yer temini suçunu işlediği belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, 4 mağdur kadın ise jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke'de fuhşa zorlama, aracılık ve yer temini suçunu işlediği belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, 4 mağdur kadın ise jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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