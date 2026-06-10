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Şile'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı
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Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren Samet Karakaya, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Karakaya'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

ŞİLE'de denizde boğulma tehlikesi geçiren Samet Karakaya'yı (33) gören çevredekiler suya atladı. Denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan Karakaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Şile Limanı mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Samet Karakaya, bir süre sonra suyun üzerinde çırpınmaya başladı. Karakaya'nın boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla suya atlayarak Karakaya'yı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Karakaya'ya ilk müdahaleyi kumsalda yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından ambulansa alınan Karakaya, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Karakaya, hayati riskinin devam etmesi nedeniyle tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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