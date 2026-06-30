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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı

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Şile Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari bir şüpheli de yakalandı.

Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olarak aranan 1 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda, birinci ve ikinci dalga operasyonlarının ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, ele geçirilen belgeler, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 6 farklı eylemde daha suç işlendiğine yönelik şüphe oluştu.

Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si operasyonlarda yakalanırken, firari olan 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. Şüpheliler, 29 Haziran'da ifadelerinin alınmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklanmaları talep edilen 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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