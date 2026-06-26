Şile Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon: 16 gözaltı

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun üçüncü dalgasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınan kişiler ifade işlemleri için emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı