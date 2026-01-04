14 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 202 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 il merkezli düzenlenen operasyonlarda; 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirdiğini, 202 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde son 2 haftada İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği, 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildi ve 202 şüpheli yakalandı. 4 kaçak silah imalathanesi deşifre edildi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİNİNİN ÖNÜNE GEÇTİK'

Bakan Yerlikaya, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" dedi.