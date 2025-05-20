Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurbanını Vekaletle Bağışladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurbanını Vekaletle Bağışladı
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonuna destek olarak kurbanını bağışladı ve vatandaşları kampanyaya katkıda bulunmaya davet etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek sundu.

Kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Kızılkaya, bağış makbuzunu İl Müftüsü Şakir Pinal'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine işaret ederekm, vatandaşları kampanyaya katkıda bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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