Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Siirt'in Tillo ilçesinde bir bahçede çalışan Adem E.'nin kullandığı traktör devrildi. Sürücü traktörün altında sıkıştı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Akyayla köyü Kargacık mezrasında bir bahçede çalışan Adem E'nin (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.
Sürücü Adem E. traktörün altında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz