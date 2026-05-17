Siirt'te devrilen traktördeki 2 kişi öldü
Siirt'in Ekmekçiler köyü yolunda gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu 15 ve 21 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Ekmekçiler köyü yolunda M.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen gübre yüklü traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede, traktörün altında sıkışan Fırat (15) ve Muhammet Güneş'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sırasında traktörden atlayan sürücü M.E. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz