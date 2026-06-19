Siirt'te devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Batman-Siirt kara yolunda seyir halindeki tır, Gürgöze köyü mevkisinde devrildi.
Kazada Muhammed T. (24), Kasım N. (23) ve Yunus K. (24) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen tırda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay