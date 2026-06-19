Haberler

Siirt'te devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı

Siirt'te devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Batman-Siirt kara yolunda seyir halindeki tır, Gürgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kazada Muhammed T. (24), Kasım N. (23) ve Yunus K. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

İYİ Parti vekil ağa takıldı! 10 kilogram altın, milyonlarca lira gitti
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı

İtfaiye araçta bulamamıştı, bakın nerede ortaya çıktı
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı