Haberler

Siirt'te TIR'da 170 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı uyuşturucu operasyonunda durdurulan TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te TIR'da 170 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

SİİRT'te narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı uyuşturucu operasyonunda durdurulan TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, durdurulan bir TIR'da arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı aramada 170 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Telefonla oynama' uyarısı can alacaktı! Tornavidayla saldırdı

İyi niyet canından edecekti! Elindekini görünce polise koştu
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf