Siirt'te TIR'da 170 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

SİİRT'te narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı uyuşturucu operasyonunda durdurulan TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, durdurulan bir TIR'da arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı aramada 170 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı