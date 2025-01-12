Siirt'te Tehlikeli Aydınlatma Direği Vatandaşları Endişelendiriyor

Siirt'te Dicle Elektrik'in devrilmek üzere olan aydınlatma direği tehlike saçıyor

SİİRT - Siirt'te Dicle Elektrik'e ait aydınlatma direğinin eğilmiş vaziyette olması vatandaşlar için tehlike arz ediyor.

Kooperatif Mahallesi 1908 Sokak'ta Dicle Elektrik'e ait cadde üzerindeki eğri vaziyetteki aydınlatma direği tehlike saçıyor. Demir direğin eğri vaziyetteki görünümü caddede vatandaşları tehlikeye atıyor. Devrilme tehlikesi bulunan demir direğe, yoldan geçen yayaların can güvenliğini tehlikeye atmaması adına yetkili birimlerce müdahale edilmesi isteniyor. Mahalle sakini Şükrü Dündar, "Direk eğrilmiş, içinde elektrik var. Bütün vatandaşlar, çocuklar buradan geçiyor. Çocuklar okuldan gelince buraya çıkıp oynuyorlar. Hepsi elektriktir. Çok tehlikelidir. Biran önce düzeltilmesini istiyoruz" dedi.