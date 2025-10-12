Siirt'te Su Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı
Siirt'in Merkez Doğan Mahallesi'nde otlayan inek, derin bir su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri, kepçe ve halat yardımıyla ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.
Siirt'te su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Doğan Mahallesi'nde boş arazide otlayan inek çevrede bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kepçe ve halat yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel