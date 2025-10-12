Haberler

Siirt'te Su Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

Siirt'in Merkez Doğan Mahallesi'nde otlayan inek, derin bir su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri, kepçe ve halat yardımıyla ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kepçe ve halat yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
