Siirt'te park yeri kavgasında 1 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, araç park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kültür Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle iki kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay