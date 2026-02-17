Haberler

Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobildeki üç kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 ASB 971 plakalı otomobil, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi'nde 56 AAZ 139 plakalı Siirt Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
