Siirt'te öğrenci ve velilere "siber farkındalık" eğitimi

Siirt'te öğrenci ve velilere 'siber farkındalık' eğitimi
Siirt'te jandarma ekipleri, Kurtalan ilçesindeki bir ilkokulda öğrenci ve velilere siber zorbalık, dijital bağımlılık ve parola güvenliği gibi konularda eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen siber farkındalık çalışmaları sürüyor.

Kurtalan ilçesinin Bölüktepe Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenci ve velilere siber zorbalık, siber ebeveynlik, dijital bağımlılıkla mücadele, parola güvenliği ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde özellikle çocukların zararlı dijital içeriklerden korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık verilirken, ailelerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi, bu kapsamda katılımcılara broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
