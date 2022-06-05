Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Haberler

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Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Turan Koyuncu - Güncel
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Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)

'UYUYORDUM, KENDİMİ HASTANEDE BULDUM'Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kazada tedavisine hastanede devam edilen Yunus Beycur (29), olayı hatırlamadığını belirterek, "Irak'a inşaat işçi olarak gittik. İş bulamayınca Ağrı'ya geri dönmeye karar verdik.

'UYUYORDUM, KENDİMİ HASTANEDE BULDUM'

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kazada tedavisine hastanede devam edilen Yunus Beycur (29), olayı hatırlamadığını belirterek, "Irak'a inşaat işçi olarak gittik. İş bulamayınca Ağrı'ya geri dönmeye karar verdik. Gece yarısı gümrükten çıktık, o saatten sonra ben minibüste uyumuştum. Minibüs takla atmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra kendimi hastanede buldum. Hastanede arkadaşlarımın öldüğünü öğrendim. Büyük bir üzüntü içerisindeyim" dedi.Sabah saatlerinde meydana gelen kazada minibüste bulunan Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı ve Hayrettin Karataş yaşamını yitirirken, Yunus Beycur'un yanı sıra sürücü Mehmet Göktürk ile Ferman Göktürk, Ahmet Mutlu, Erdal Kocakaplan ve Sait Uçar da yaralanmıştı.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -


Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Güncel

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