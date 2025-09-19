Siirt'te Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Başlatıldı

MEHMET NİYAZİ DENİZ/RECEP ÇELİK - Siirt'te randevu alamayan vatandaşlara kolaylık sağlamak ve hastanede yoğunluğu azaltmak amacıyla "mesai dışı poliklinik hizmeti" başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün girişimiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki randevu yoğunluğunu azaltmak amacıyla kadın doğum, göz, dahiliye, kardiyoloji, göz, kulak burun boğaz, nöroloji ve radyoloji branşlarında 4 Eylül'den itibaren poliklinik açıldı.

Bu branşlarda haftanın iki veya üç günü saat 17.00'den 20.00'ye ve bazı günler 21.00'e kadar poliklinik hizmeti veriliyor. Bu polikliniklerde şimdiye kadar 2 bin 500'ü aşkın kişi hizmet aldı.

İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, beraberindeki kurum yetkilileriyle yeni hizmete başlayan poliklinikleri gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hacıoğlu, AA muhabirine, 4 Eylül'de uygulamaya konulan hizmetin büyük kolaylık sağlayacağını ve hastanenin yükünü hafifleteceğini söyledi.

Poliklinik hizmetine talebin yoğun olduğu branşlarla başladıklarını anlatan Hacıoğlu, mesai dışı 17.00 ile 21.00 saatleri arası doktorların poliklinik hizmeti vereceğini belirtti.

Mesai dışı poliklinik hizmetlerine yoğun talep olduğuna dikkat çeken Hacıoğlu, "Amacımız, her gün sık tercih edilen branşların olmasıdır. Aktif bekleyen randevu sayılarını azaltmayı amaçlıyoruz. Çocuklar okulda olacak, bazıları sabah gelemeyecek. Memuru, öğretmeni var. Bunlar, sabah gelemediği için akşam rahat rahat gelip muayenelerini olsun." ifadelerini kullandı.

"Ortalama bin kişi akşam gelecek"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin il dışından da sevk aldığına dikkati çeken Hacıoğlu, oluşan yoğunluk karşısında bazı birimlerde yığılmaların yaşandığını dile getirdi.

Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hastaneye günlük 5 bin 400 ile 5 bin 700 arasında acil servis dahil girişler oluyor. Hem bu aşırı bir yoğunluk yapıyor hem de sıra bekleme fazla oluyor. Akşam polikliniğini istediğimiz bölümlerde randevulu olarak açtığımız zaman ortalama bin kişi akşam gelecek. Merkezdekiler, 'Nasıl olsa akşam biz gidebiliriz.' diye randevuyu akşam alıyor. Böylece sabah randevuları, ilçe ve köylerden gelenlere kalıyor. Bu da vatandaşlarımızın hepsi için iyi oluyor. Bu uygulama, gönüllülük esasına göre doktorlarla görüşerek hayata geçirildi. Vatandaşlar, randevu saati ve sayısı belirlenmiş şekilde Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) görebilecek."

"V????atandaşa daha nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanemi Başhekimi ve akşam mesaisinde kardiyoloji polikliniğinde hizmet veren Dr. Çağdaş Kaynak da ilk günden itibaren uygulamaya talep olduğunu söyledi.

???????Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımını arttırmak amacıyla başlatılan uygulamaya poliklinik hizmeti vererek katkı sunduğunu belirten Kaynak, "Bu, tamamen hekimlerin gönüllülük esasına göre verdikleri bir hizmet, dolayısıyla ilerleyen süreçte diğer branşlarda da bu katılımı arttırmayı planlıyoruz. Böylelikle vatandaşa daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğüyle eş güdüm halinde olduklarını dile getiren Kaynak, vatandaşların özellikle ALO 182'den randevu oluşturup bu hizmete erişebileceğini bildirdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Methi Akça da branşlarının yoğun talep gördüğünü anlatarak, haftada 3-4 gün akşam hizmet vereceklerini, hastaların mağdur olmaması için bu hizmeti sunduklarını kaydetti.

Kurtalan ilçesinden gelen hastalardan İrfan Pala, akşam poliklinik hizmetinden memnun olduklarını, randevu almanın daha kolay olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Hüsamettin Eryeşil de emeği geçenlere teşekkür ederek, uygulamanın diğer branşlarla da devam etmesini umduklarını dile getirdi.