Haberler

Siirt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Belediyesi, etkili olan yağışların ardından karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın koordinesinde, öncelikli olarak ana arterler ve ulaşım yollarında kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Siirt Belediyesi kentte etkili olan yağışın ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın koordinesinde ekipler, sahadaki çalışmalara devam ediyor.

Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ve ulaşımın kesintisiz olması gereken bölgelere öncelik veriliyor.

Bu kapsamda ekipler, yaya ve araç trafiğinde aksamaların yaşanmaması amacıyla başta ana güzergahlar olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve yaya yollarında kar küreme, yol açma, tuzlama ve solüsyon uygulamaları ile buz temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

5 gollü muhteşem maç! Merih, Ronaldo'ya bir ilki yaşattı