Siirt'te 45 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı
Siirt'te etkili olan kar yağışı, Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışmalar başlattı.

SİİRT'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Açılan bazı yolların yeniden kapandığı belirtilirken, yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Şirvan ilçesine maden işçilerini taşıyan servis midibüsünün yolda mahsur kaldığı, ekiplerin çalışması ile yolun açıldığı, ardından midibüs ile diğer araçların yeniden ilerlediği öğrenildi.

