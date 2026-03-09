Siirt'te kardan kapanan 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 20 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmaları 47 araç ve 100 personel ile devam ediyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde karla mücadele çalışmaları 47 araç ve 100 personelle aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında ilçelerden Şirvan'da 12, Pervari'de 8 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz