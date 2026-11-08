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Siirt'te heyelandan kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı

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Siirt'in Şirvan ve Baykan ilçelerinde aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Siirt'in Şirvan ve Baykan ilçelerinde heyelandan kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan'ın Kirazlı ve Akgeçit köyleri ile Baykan ilçesinin Karakaya köyünün Eğridere mezrasının yolları aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yollar ulaşıma açıldı.???????

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede etkili olabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA
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