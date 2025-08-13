Siirt'te Gruplar Arasında Kavga

SİİRT'te 2 grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay sonrası kavgaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,