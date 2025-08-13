Siirt'te Gruplar Arasında Kavga

Siirt'te iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

SİİRT'te 2 grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay sonrası kavgaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
