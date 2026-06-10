Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Siirt-Eruh yolunda fıstık bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 dönüm alandaki fıstık ağacı ve üzüm asması zarar gördü.
Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt-Eruh yolunun Deliklitaş mevkisinde fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alanda bulunan fıstık ağacı ve üzüm asması zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz