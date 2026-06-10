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Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Siirt-Eruh yolunda fıstık bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 dönüm alandaki fıstık ağacı ve üzüm asması zarar gördü.

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt-Eruh yolunun Deliklitaş mevkisinde fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alanda bulunan fıstık ağacı ve üzüm asması zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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