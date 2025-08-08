Siirt'te Buğday Yüklü Tır Yangını
Siirt-Veyselkarani kara yolunda seyir halindeki buğday yüklü tır alev aldı. Yangın sonrası tır ve dorsedeki buğday kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İ.P. idaresindeki 46 ZD 401 plakalı buğday yüklü tır, Siirt-Veyselkarani kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır ve dorsedeki buğday kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel