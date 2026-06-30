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Tartışma sırasında otomobilliyle geri manevra yaparken amcasına çarptı

Tartışma sırasında otomobilliyle geri manevra yaparken amcasına çarptı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasındaki tartışma sırasında otomobiliyle geri manevra yapan M.D., amcası M.D.'ye çarptı. Yaralı amca hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında yaşanan tartışma sırasında otomobili ile geri manevra yapan M.D., amcası M.D.'ye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı amca hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de, Sümer Mezarlığı çevre yolunda meydana geldi. Husumetli olan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı bölgeye otomobiliyle gelen M.D., araçtan inmeden yakınları ile konuştu. Gerginliğin büyümesi ile bölgeden ayrılmak isteyen M.D., geri manevra yaparken otomobille amcası M.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yere yığılırken, yeğeni kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı amca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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