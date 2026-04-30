Siirt'te AFAD ve TÜBİTAK fay hattında çalışma başlattı

Güncelleme:
Siirt'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve TÜBİTAK iş birliğiyle Şirvan-Pervari arasındaki fay hattının geçmiş depremlerine ışık tutacak paleosismolojik çalışmalar başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD ev sahipliğinde TÜBİTAK ile yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında önemli bir çalışma başlatıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve akademisyenlerden oluşan çalışmalarla proje kapsamında Şirvan'ın İncekaya ve Pervari'nin Köprüçay fayı boyunca incelemeler gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara, Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ile doktora öğrencisi Büşra Yerli, AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun ve AFAD Jeoloji Yüksek Mühendisi Memduh Aslan katılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
