Siirt'te 50 ton mercimek samanı kül oldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm arazi içerisinde bulunan 50 ton mercimek samanı küle döndü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.
Siirt'te 50 ton mercimek samanı kül oldu
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 40 dönüm arazi içerisinde çıkan yangında 50 ton mercimek samanı küle döndü.
Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 50 ton mercimek samanı yandı. Arazide samanların bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürmeyi başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel