Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşaatta kaza: İşçi yaralandı
Kurtalan'daki bir inşaatın 7. katında dış cephe kaplaması yaparken düşen işçi Zekeriya Uluışık, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar tespit edilen Uluışık'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaralandı.
Tekel Mahallesi'ndeki bir inşaatın 7. katında dış cephe kaplaması yaptığı sırada dengesini kaybeden Zekeriya Uluışık (31), dış cephe kaplamasında kullanılan hortumların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uluışık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan muayenede Uluışık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği öğrenildi.